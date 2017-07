Uitwijken naar een andere zender is geen optie, zegt Coördinator Programmering Baukje Tjeerdsma van de NPO. Dan zou Jinek namelijk tegenover De Avondetappe (na de voetbalwedstrijd op NPO 1 om 23.00 uur) worden uitgezonden. ,,Een talkshow tegenover een andere talkshow leek ons geen goed idee. En het is eenmalig, anders hadden we wel naar een andere oplossing gekeken.’’



Mocht het Nederlands dameselftal na donderdag, als in Rotterdam tegen de vrouwen van Denemarken wordt aangetreden, opnieuw spelen op het tijdstip van Jinek, dan schuift het late nightprogramma door naar 23.00 uur. Op NPO 1 is daar weer ruimte voor, omdat de Tour de France en dus De Avondetappe dan is afgelopen.



Voor omroep KRO-NCRV is het vervallen van Jinek ‘geen issue’. ,,Natuurlijk moet een dagelijkse late avond talkshow er elke avond zijn, maar we maken graag plaats voor een belangrijk evenement als het EK vrouwenvoetbal.’’