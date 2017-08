Jim vlogt Spaanse lessen en ontmoeting met Gloria en Emilio Estefan

Op de boot varen hoofdrolspelers Jim Bakkum en Vajèn van den Bosch uit musical On Your Feet langs het huis van Gloria Estefan. Daarop ontmoet Jim onder meer Andy, de man die de Nederlandse versie van de musical gaat regisseren. Van hem krijgt hij enkele Spaanse lessen, want hij moet natuurlijk ook Spaanse spreken in de voorstelling.



Eenmaal varend langs de huizen in Miami denkt Jim het huis te spotten van Gloria. Hij moet zichzelf echter snel corrigeren, de villa van de Estefans lijkt sprekend op een luxewoning aan hetzelfde water. Even later ontmoet hij Gloria en Emilio ook nog in het restaurant van het stel, waar een vriendelijk gesprek volgt.



Wat Jim nog meer meemaakte op Broadway en in Miami is binnenkort op deze site te zien in een nieuwe aflevering van Jim Bakkums New York vlog. Bekijk hier zijn eerste vlog.