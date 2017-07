Jennifer Lawrence onwel tijdens heftig broadwaystuk

Actrice Jennifer Lawrence (26) is tijdens de broadwayversie van het stuk 1984 onwel geworden. Volgens omstanders rende ze de zaal uit omdat ze misselijk werd. Ze haalde het tot de lobby en werd door personeel opgevangen voordat ze het theater verliet. Van 1984 is bekend dat het een heftig effect op de bezoekers heeft.

Eerder schreef The Hollywood Reporter dat meerdere mensen al zijn flauwgevallen, hebben overgegeven of ruzie met elkaar hebben gemaakt bij het zien van het stuk. Gisteren leek dus ook La Lawrence (The Hunger Games, X-Men: First Class en Silver Linings Playbook) uit evenwicht geraakt door de bewerking van het boek van George Orwell.

Een vriendin van Jennifer die met The New York Post sprak, beweert echter dat haar toestand niets te maken had met de inhoud van het stuk. Ze zou een virus te pakken hebben gekregen nadat ze met haar neefjes was opgetrokken.