Jelle de Jong: De laatste Dokter Deen, ik realiseer het me niet

Het is een zonnige dag in Edam, waar Jelle de Jong het huis binnenloopt waar veel scènes van Dokter Deen worden opgenomen. Weliswaar speelt de serie zich af op Vlieland, maar voor de binnenopnames - inclusief de tuin - gaan ze niet naar het Waddeneiland toe. ,,We werken met veel theatermensen, dus die moeten ’s avonds ook kunnen spelen. En het is ook duur. Je moet daar met zijn allen overnachten.”

Volledig scherm © Daniel Kroll Eenmaal binnen maakt De Jong een praatje met Edwin de Vries, regisseur en ook nog bedenker, producent én man van hoofdrolspeelster Monique van de Ven. Dankzij hem kreeg de acteur eigenlijk per toeval zijn rol in de tv-serie. ,,Ik deed auditie voor Soldaat van Oranje, waarvoor Edwin het script heeft geschreven. Ik was op dat moment eigenlijk nog te jong. Voor de rol van Robbert was toen nog niemand gecast en Edwin bood mij die rol aan.”



Dus is hij met tegenspeelster Abbey Hoes (Pip) te zien in de huisartsenpraktijk van Dokter Deen. In het afsluitende vierde seizoen wordt er een sprongetje in de tijd gemaakt. Ze zijn vier jaar verder dan waar het afgelopen seizoen eindigde. De Jongs karakter is van vrolijke lellebel naar een serieuze jongeman getransformeerd. Zijn opgebloeide romance met Pip in het vorige seizoen is serieus geworden. ,,Robbert runt nu de huisartsenpraktijk met haar. Dokter Deen heeft andere bezigheden, maar kan geen afscheid nemen. Er ontstaat een generatieconflict: de jonge garde wil het overnemen en zij wil nog niet met pensioen.”

Russische circusartieste

Het betekent dat Robbert qua leeftijd meer overeenkomt met De Jong. ,,Ik sta serieus in die praktijk en ik sta volwassen in mijn relatie. Maar Robbert zou Robbert niet zijn als hij niet avontuur en spanning zoekt. Dat gebeurt toch weer op het vrouwelijk vlak. Zijn relatie met Pip komt niet alleen op de werkvloer, maar juist privé heel erg onder druk te staan.”

In zijn eigen privéleven is De Jong een stuk rustiger. Hij heeft een relatie met een Russische circusartieste – die hij heeft leren kennen via hun gezamenlijke vriend Hans Klok – en hij is zelfs stiefvader. ,,Yulia is acht jaar ouder dan ik en heeft een zoon van zestien. Die is ook circusartiest.”

Hun drukke levens maken het tot een uitdaging om elkaar veel te zien. ,,Waar ik kan, volg ik haar en stap ik in een vliegtuig. Waar zij kan, stapt zij in een vliegtuig. Ze werkt veel in Europa, dus dan is het altijd wel in een paar uur te bereizen. Dan zorgen we dat we elkaar veel zien en daarnaast skypen we veel. En nu zijn we bijvoorbeeld weer twee maanden bij elkaar in Amsterdam. Dat is heel fijn.”

Toch is het niet zo dat hij zich in die twee maanden volledig vrij maakt. De Jong is alweer bezig met een ander project. Afgelopen week had hij zijn eerste lezing voor het toneelstuk Vastgoed van Job Gosschalk, dat vanaf oktober in première gaat. Hij is enthousiast: ,,Het origineel heet Glengarry Glen Ross, het is een toneelstuk uit 1982 van David Mamet. Het is een van de twee stukken wereldwijd die een Pulitzer-award, een Tony-award en een Olivier-award heeft gewonnen.”

Afwassen

Volledig scherm Met Pip (Abbey Hoes) © Daniel Kroll In dat stuk staat hij samen op het podium met onder anderen Huub Stapel, Frederik Brom en Jörgen Raymann. ,,Spelen met hen, daar heb ik gewoon zoveel zin in. Huub is zo’n beest, echt een icoon. Vastgoed gaat over makelaars en de vastgoedwereld. Het is een razendsnel en spectaculair stuk met oergeestige dialogen, die bij elke Nederlandse acteur op zijn wenslijst staat. Het is een hele spannende heksenketel.”



Dat De Jong nu afwisselend opnames van Dokter Deen heeft en repetities voor Vastgoed, maakt hem weinig uit; hij leeft voor het acteervak. Als puber ging hij al afwassen in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag met maar één doel. ,,Die afwas deed ik heel snel, zodat in de coulissen nog kon kijken. Dat deed ik dan soms vijf dagen achter elkaar. En dan dacht ik alleen maar: dit wil ik! Ik wil daar het toneel op en het liefst bij het Nationale Toneel. Nou het eerste gezelschap waar ik uiteindelijk bij ging spelen was het Nationale Toneel.”

Sinds hij in de groep 8-musical werd gescout, gaat het al zo. ,,Toen ik elf was speelde ik bij Joop van den Ende in Oliver de musical met Willem Nijholt en Arjan Ederveen. Mijn ouders regelden alles. Daarvoor moest ik de hele zomer repeteren in Amsterdam, dus het gezin kon niet op vakantie. Ik moest elke dag heen en weer en mijn vader reed.”

Het bracht hem uiteindelijk die grote rol in Dokter Deen, de serie die vanaf 1 maart op tv komt. Voor de laatste keer, al legt De Jong zich daar nog niet bij neer. ,,Ik realiseer het me misschien nog niet. In mijn hoofd denk ik nog steeds: na twee maanden bellen ze en dan gaat het toch weer door. Ik ben van het personage gaan houden en van de groep waarmee we werken.”

