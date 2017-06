Jay Z laat ceremonie in New York schieten

Amerikaanse media speculeren volop over de geboorte. Jay Z en zijn dochter Blue Ivy, die in januari 2012 ter wereld kwam, zouden in Los Angeles bij een ziekenhuis zijn gespot. Ook de moeder en zus van Beyoncé werden gefotografeerd in Californië. Fans van Beyoncé beweren al langer dat de zangeres is bevallen. Ze is al een tijdje stil op social media, en deelde op Moederdag volgens 'The Beyhive' bewust een oude foto om iedereen op het verkeerde been te zetten.



In plaats van Jay Z nam Warner/Chappell Music-baas Jon Platt de award in ontvangst. Alle nieuw in de Songwriters Hall of Fame opgenomen artiesten, onder wie ook Kenneth 'Babyface' Edmonds en Max Martin, werden geïntroduceerd door Barack Obama. De oud-president van de Verenigde Staten prees zijn 'goede vriend' Jay Z in het bijzonder.



Volgens Obama zijn er veel overeenkomsten tussen hem en de rapper. Zo overtroffen beiden ieders verwachting en weten ze allebei hoe het is om op te groeien zonder vader. ,,Jay en ik zijn ook dol op onze dochters, hoewel hij mij voorbijstreeft als de tweeling er straks is. En laten we eerlijk zijn, we hebben allebei een echtgenote die veel populairder is."