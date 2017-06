Jay Z geeft overspel toe in nieuw nummer

De gelijknamige track 4:44 is volgens Jay Z de belangrijkste track van het album. ,,Het is de kern van de plaat", aldus de rapper tegen iHeartRadio. ,,Ik werd letterlijk om 4:44 uur in de nacht wakker om dit nummer te schrijven. Het werd direct de titel van het album. Het is zo'n krachtig lied en ik geloof dat het een van de beste nummers is die ik ooit heb geschreven."



In het nummer geeft Jay Z toe dat hij voor en tijdens zijn huwelijk met Beyoncé in de fout is gegaan. Ook in andere nummers als Family Feud en Kill Jay Z komt het gevoelige onderwerp aan bod. Zo refereert de rapper aan het liftincident met Beyoncés zus Solange en aan 'Becky with the good hair', waar Beyoncé eerder over zong op Lemonade. Op het MET-Gala in 2014 viel Solange Jay Z aan terwijl ze in de lift stonden.