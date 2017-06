Jan showt zijn sixpack, Wesley is trots op Xess

Carlo doet een 'hulk'

Zwoegen in de sportschool op deze zonnige dag: niet iedereen heeft er zin in. Carlo Boszhard laat zich echter van zijn goede kant zien. De presentator is fanatiek aan het trainen in de sportschool en showt zijn volgers wat voor zware gewichten hij kan tillen.

Even een hulk imitatie #zweten @helsloot_personal_training Een foto die is geplaatst door null (@) op 11 Jun 2017 om 5:04 PDT

Wes is trots

Dat Yolanthe en Wesley Sneijder gek zijn op hun kleine Xess Xava mag iedereen weten. Ook vandaag was het weer raak. De voetballer deelt een snoezig kiekje van zijn ventje waarop hij met een grote glimlach en met een oranje bal naast zich op een muurtje zit. ,, Proud daddy!", schrijft Wesley erbij.

Proud daddy 😍🙏🏼❤️ Een foto die is geplaatst door null (@) op 11 Jun 2017 om 2:23 PDT

Daphne hapt nog even snel

De grande finale van het Franse tennistoernooi Roland Garros is inmiddels van start gegaan. Daphne Deckers wilde vanmiddag nog even snel een hapje doen voordat ze haar idool Rafael Nadal, die tegen Stanislas Wawrinka speelt, gaat supporten. ,,Vamos Rafa", schrijft Deckers bij het zonnige kiekje waarop ze een blauw jurkje met bloemenprint draagt.

Lunchtime! 🌴🌞 Nog even snel wat eten voordat Nadal-Wawrinka begint 🎾💪 #rolandgarros #finale #vamosrafa Een foto die is geplaatst door null (@) op 11 Jun 2017 om 4:02 PDT

Muck wil zijn koffer terug

Kim Kötter, Jaap Reesema en hun zoontje Muck vlogen vandaag naar een luxe hotel in Turkije voor het werk van Kim. Bij het afgeven van de koffers had kleine Muck het zo te zien even lastig, want zo snel als hij kon kroop hij op de bagageband om zijn spullen achterna te gaan.

Muck wilde zijn koffer achterna!! 😂😂 Een foto die is geplaatst door null (@) op 11 Jun 2017 om 3:23 PDT

Angela is gewoon gebleven

Angela Groothuizen en Gordon Heuckeroth zijn vandaag aan het werk in de studio's van Endemol, maar de twee arriveren op geheel eigen wijze. Gordon komt met een peperdure designertas van Louis Vuitton aanzetten inclusief stylist, visagist, manager en een compleet kledingrek, terwijl de presentatrice met een merkloos, papieren tasje komt binnenvallen. ,,Zo gewoon gebleven die meid", grapt ze.

Verschil moet er zijn! @gordonheuckeroth met Louis Vuitton koffer én tas én stylist, visagist, manager én een kledingrek vol met kleren( helaas niet te zien) en ik een klein gekreukt papieren tasje met daarin mijn jurkje. #zogewoongeblevendiemeid Een foto die is geplaatst door null (@) op 11 Jun 2017 om 2:43 PDT

Jan gaat voor roze

Met de zomerse temperaturen zoeken veel mensen de verkoeling op. Ook Jan Kooijman was daar aan toe en dus dook hij in een plastic zwembadje. De presentator draagt een roze zwembroek en kijkt weg van de camera, maar zijn vrouwelijke fans hebben maar voor één ding oog: zijn gespierde buik. 'Mijn dag is weer goed!' en 'Pfoe, doe eens normaal!', zwijmelen de dames.

#goedgesprek #gardenlife #meandmyflamingo #poollife #thugflamingo #mooiweer #☀️ Een foto die is geplaatst door null (@) op 11 Jun 2017 om 5:18 PDT

Goedemorgen, André!

André Hazes viert met zijn gezin vakantie op het zonovergoten Aruba. De zoon van wijlen André Hazes was vanmorgen alleen érg vroeg wakker. ,,Om 21.15 uur lag ik hier al op één oor en om 6.15 uur waren we wakker", schrijft hij bij een foto waarop zijn zoontje in zijn zongebruinde armen ligt. ,,Dus ja, mijn leven is veranderd", concludeert hij.