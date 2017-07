J.Lo feliciteert A-Rod: Je brengt mijn hart op hol

Lauren Verster zwanger van eerste kindje

19:52 Programmamaakster en presentatrice Lauren Verster (37) is zwanger van haar eerste kindje. De blondine is nu 'drie à drie-en-halve' maand in verwachting, zo verklapte ze in RTL Boulevard. De vader van het kindje is haar vriend Jasper Diepeveen, met wie ze sinds begin vorig jaar samen is.