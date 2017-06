'Ik was gevoel voor muziek kwijt'

Hij kende het al zó goed. ,,Het is mijn lievelingsnummer dat mooie herinneringen oproept. Ik was dertien, liep in Rotterdam bij de Slegte binnen, een boekenwinkel waar ze ook een afdeling wereldmuziek hadden. Ik zocht naar muziek uit Colombia en kreeg wat cd’tjes in handen. Daar stond La Colegiala op. Van mijn zakgeld heb ik dat cd'tje gekocht. Ik heb ’t helemaal grijs gedraaid. En vijf jaar later heb ik het al op mijn eerste album gezet. Ik zei tegen de platenmaatschappij: dit nummer móet erop.’’



Het was de tijd van Que sí que no, het nummer waarmee Jody Bernal in 2000 een gigantische zomerhit scoorde. De zanger, geboren in Colombia maar na drie maanden geadopteerd door een Delfts gezin, kreeg de track in 1999 mee bij een bezoek aan zijn biologische familie. Hij maakte een eigen versie die in het programma Your Big Break, een van de vele voorlopers van The Voice of Holland, zijn doorbraak betekende. Bernal, achttien jaar oud, was in één klap bekend én miljonair.



Zeventien jaar later is de zanger terug van weggeweest, al voelt hij dat zelf helemaal niet zo. Jody Bernal knalde dan niet meer met hits, hij is altijd blijven zingen, bleef in de spotlights met Holiday on ice, Sterren dansen op het ijs en later Ranking The Stars. In 2006 ging bij hem het roer om: Jody Bernal werd DJ/producer. ,,Aanvankelijk draaide ik house en techno, maar daar kwam ik op een gegeven moment niet meer mee weg. Het publiek verlangde commerciëlere plaatjes. En zelf raakte ik het gevoel voor muziek ook kwijt. Alles wat een melodietje had, kon ik niet hebben. Ik luisterde zelfs amper naar de radio meer. Twee jaar geleden ben ik hitjes gaan draaien. Urban, hiphop, muziek uit de jaren negentig in nieuwe jasjes. Het gevoel is weer terug. Ik ben weer van muziek gaan houden.''