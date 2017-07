‘Ik mag Gloria Estefan altijd bellen’

Vajèn van den BoschHet zijn grote salsaschoenen om te vullen. Die van Queen of Latin Pop Gloria Estefan. Toch deinst musicaltalent Vajèn van den Bosch (19) er niet voor terug. Na haar ontmoeting woensdag met de wereldster en haar man gaat ze de repetities van On Your Feet met extra veel vertrouwen tegemoet. En als ze vragen heeft? Dan mag ze Gloria Estefan gewoon even bellen.

Vajèn van den Bosch moest zichzelf af en toe in haar arm knijpen tijdens haar lunch met Gloria en Emilio Estefan. Ze kon bijna niet geloven dat het echt gebeurde. Maar liefst drie en een half uur spraken de Cubaans-Amerikaanse wereldsterren in hun restaurant Estefan Kitchen in Miami met de Nederlandse cast van de musical On Your Feet. ,,Ik was op van de zenuwen, maar die gleden onmiddellijk van me af toen Gloria en Emilio binnenkwamen,” blikt Van den Bosch gelukzalig terug op het onwerkelijke moment. Met wereldhit Conga spelend op de achtergrond sloot Estefan haar in haar armen. ,, Het zijn zulke warme en open mensen.”

Onder het genot van een tonijntartaartje en een tafel vol Cubaanse specialiteiten mocht Van den Bosch tientallen vragen afvuren op de Get on your feet-zangeres. ,,Dat was een van de eerste dingen die Gloria me zei: vraag echt alles wat je wilt.” Zo spraken ze over de show, opgroeien in Miami en het bijna fatale busongeluk van de Cubaanse zangeres. ,,Gloria was enorm open. Ze begon me meteen tips te geven en vertelde zelfs uitgebreid over haar band met haar moeder.” Een emotioneel onderwerp, want Gloria Fajardo overleed afgelopen maand op 88-jarige leeftijd. Toch werd er ook gelachen tijdens de uitgebreide lunch, benadrukt Van den Bosch. ,,Gloria en Emilio zijn enorm goed op elkaar ingespeeld. Hun dynamiek is heel leuk om te zien.”

Veilig gevoel

De Estefans zijn uitgebreid betrokken bij de Nederlandse productie van de musical die hun levensverhaal vertelt. De casting van Vajèn van den Bosch als Estefan werd door de wereldster persoonlijk goedgekeurd. ,,Die betrokkenheid geeft me een heel fijn en veilig gevoel”, legt Van den Bosch uit. ,,Gloria zei zelfs dat ik haar altijd mag bellen als ik vragen heb tijdens de repetities, hoe bizar is dat!”

On Your Feet gaat 29 oktober in première in het Beatrixtheater in Utrecht. En de kers op de taart voor de enthousiaste cast: Gloria en Emilio zitten die avond op de eerste rij. ,,Ik kan het nog steeds niet bevatten”, zegt de lachende Van den Bosch, die het nieuws woensdag te horen kreeg. ,,Ik ga er alles aan doen om hen trots te maken.”