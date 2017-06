Ik ga op reis en neem mee... Chantal Janzen

Video John Mayer favoriete bedpartner Katy Perry

14:08 Katy Perry is tijdens haar livestream Witness World Wide voor het blok gezet door talkshowhost James Corden. De zangeres moest gênante vragen beantwoorden óf griezelige dingen eten. Een van de vragen was wie van haar beroemde exen de beste bedpartner was: Diplo, Orlando Bloom of John Mayer.