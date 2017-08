Huldiging Oranjeleeuwinnen trekt ruim 2 miljoen tv-kijkers

Sexy Rihanna gaat helemaal los tijdens optocht in vaderland Barbados

9:01 De Amerikaanse superster Rihanna heeft in een kleurrijke, behoorlijk blote outfit meegelopen en -gedanst met het Crop Over Festival in haar vaderland: het Caribische eiland Barbados. De 29-jarige zangeres verscheen met een knalblauwe pruik en nagels, een met nepedelstenen en pailletten bezaaid setje en een reusachtige verentooi op de rug.