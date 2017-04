Hotel SynDROOM van Johnny de Mol levert kijkcijfers in

Vorige week keken nog 764.000 mensen naar Reunited, dat begin vorige maand begon met 982.000 kijkers. Gisteravond eindigde het programma op de zestiende plek van de kijkcijfer top 25 van de Stichting Kijkonderzoek (SKO).



Hotel SynDROOM, het programma waarin De Mol jongeren met onder meer het syndroom van Down of autisme helpt hun droom te laten uitkomen, leverde 141.000 kijkers in. Naar de eerste aflevering keken nog 942.000 mensen, gisteren waren dat er 801.000.