Home Alone-ster Macaulay Culkin is van een 'junk' een hunk geworden

Fans van Macaulay Culkin kunnen opgelucht ademhalen. Op nieuwe foto's die van de ster zijn gemaakt, ziet hij er stukken beter uit dan een paar jaar geleden. De kiekjes van de acteur worden dan ook massaal gedeeld op sociale media. Culkin heeft nog geen commentaar gegeven op zijn metamorfose, maar media in de Verenigde Staten stellen enthousiast vast dat hij na vele dieptepunten weer helemaal terug is. Daarbij zou hij smoorverliefd zijn op actrice Brenda Song, met wie hij schittert in de nieuwe speelfilm Changeland.



Vier jaar geleden leek een wedergeboorte van het ooit zo gevierde kindsterretje zo goed als onmogelijk. In de Daily Mail beschreef een buurman in geuren en kleuren hoe Culkin er in anderhalf jaar tijd steeds slechter uit was gaan zien.



,,Toen hij hier in New York naast me kwam wonen, was hij best een nette vent. Tegenwoordig loopt hij er als een zwerver bij in lompen. Hij is sterk vermagerd. Zijn huid lijkt van doorzichtig perkament en grauwe wallen contrasteren met zijn blonde wimpers en blauwe ogen.'' Om de haverklap, verzekerde de buurman, kwamen louche figuren bij de acteur over de vloer. ,,Het ruikt dan naar marihuana.''