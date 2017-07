Hoe is het met...? Baas B

Binnen een paar maanden stond Moppie op drie, Zinloos prijkte vervolgens wekenlang bovenaan de hitlijsten en ook Het land van werd een nummer 1-hit. Zijn ouders waren trots. ,,We leefden in een droom, het was een te gekke tijd. Het overkwam ons. Nee, ik was niet binnen, zoals dat heet, toen we stopten. Niet dat we genaaid zijn door allerlei managers, maar laat ik zeggen dat we in financieel opzicht beter begeleid hadden moeten worden.''



Op zoek naar zichzelf koos Zeilstra - hij was 27 - voor het hervatten van zijn studie psychologie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). ,,En ik ben weer gaan voetballen. Dat had ik gemist'', aldus de rapper/zanger die nadat ze waren gestopt, gebrouilleerd raakte met Frans. ,,We hebben geen contact meer, maar je weet nooit. We kennen elkaar al zo lang, het blijft zonde. Mijn deur staat nog altijd open.''