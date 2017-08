Heeft Sabia opnieuw de liefde gevonden?

Niet alleen heeft Sabia weer succes als het op zakelijk gebied aankomt (ze is binnenkort te zien in het Duitse programma 6 Mutter, red.), ook cupido heeft weer raak geschoten. De tortelduifjes zagen er volgens Bild erg vertrouwd uit. ,,Deze dj laat haar hart sneller kloppen'', aldus het blad.



De 33-jarige Schmitt, die zich 'dj Rocksterr' noemt is vooral bekend in Duitsland. Wanneer en hoe de twee elkaar hebben leren kennen is nog niet duidelijk.