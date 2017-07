Gordon volgt streng veganistisch dieet om in zijn trouwpak te passen

Volgens de entertainer volgt hij momenteel een zogenoemd veganistisch dieet wat inhoudt dat hij absoluut geen alcohol, vis, vlees, zuivelproducten zoals kaas en eieren mag eten. En dat blijkt te werken. ,,Ik ben al bijna 4 kilo kwijt in tien dagen'', liet hij vandaag weten. Maar echt makkelijk vindt hij die levenswijze niet. ,,Ik heb het gevoel dat ik dagelijks een compleet maïsveld aan het eten ben.'' Behalve de verboden etenswaren heeft hij ook koolhydraat bevattende producten uit zijn dagmenu geschrapt. ,,Ik eet helemaal clean, geen voorverpakte rommel en dus niks waar een barcode op staat.''



Gordon zweert niet alleen bij een nieuw eetpatroon, hij is ook begonnen met kickboksen en heeft de fitnesstoestellen in zijn Blaricumse villa een goed afgestoft. ,,Ik voel me energiek en gemotiveerd'', schrijft hij op Facebook waar hij wat foto's deelt van de verantwoorde maaltijden die hij momenteel tot zich neemt.



Hij blikt ook vooruit op het programma Gordon gaat trouwen....maar met wie. Geïnteresseerde mannen kunnen zich daar nog tot 1 augustus voor opgeven. ,,Op de vraag of ik er echt in geloof dat mijn grote liefde er tussen gaat zitten kan ik alleen maar zeggen: niet geschoten is altijd mis.'' En: ,,Ik kan vast zeggen dat mijn hart er klaar voor is en mijn lijf straks ook.'' Gordon liet onlangs weten aan welke eisen zijn toekomstige echtgenoot moet voldoen. Het profiel: ,,Ik zoek een leuke stabiele vent zonder mental issues, die houdt van avontuur en reislustig is, vrij in het leven staat en vooral van het leven houdt! Positief ingesteld is en een lach belangrijker vindt dan een traan, liefst niet rookt en sportief is en ondernemend.''