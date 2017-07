Gordon komt met gezonde variant McDrive

Dat Gordon juist nu met de plannen voor een voedzame toko komt, is niet vreemd. Hij begon twee weken geleden met afvallen en volgt een streng veganistisch dieet. Ook traint hij drie keer per week met een personal trainer en trekt hij baantjes. Gordon trapte af met het 'schandelijke' gewicht van 112,7 kilo en is inmiddels ruim 6 kilo lichter.



,,Ik ben op een missie en die vervolmaak ik op weg naar mijn streefgewicht en de balans vinden in goed en slecht. Dus af en toe een stuk vlees of vis of een stuk kaas, prima. Maar een keer per maand ofzo en de rest gezond en vooral clean eten. Ook bij Blushing zullen we meer de focus leggen op deze ontwikkeling! Ik ga het doen!'' klonk het eerder deze maand.