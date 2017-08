Gordon biedt boze vader meisje van Nulde nederige excuses aan

Hij heeft inmiddels zijn excuses aangeboden aan de familie en heeft contact met de vader. ,,Ik heb hem en zijn dochter uitgenodigd voor een gesprek en een luisterend oor. Ik kan dit niet meer terugdraaien, maar hoop dat de rust wederkeert voor de familie en dat hiermee de zaak weer wordt afgesloten. Ik en mijn grote bek ook, soms heel leuk (denk ik) en nu dan heel ondoordacht. Mijn gedachten en hart gaan uit naar alle nabestaanden van arme Rowena en voor mij heeft het meisje van Nulde voor altijd een plek in mijn hart.''



Niet alleen Gordon heeft sorry gezegd. Ook RTL ging vandaag door het stof. ,,De uitzending met de opmerking van Gordon is toentertijd aangepast en ook nu zou het fragment niet te zien zijn in de uitzending van aanstaande vrijdag. Helaas is het misgegaan in de vooruitblik naar het programma. RTL biedt hiervoor haar welgemeende excuses aan'', staat in een verklaring van de zender.



Advocaat Sébas Diekstra had namens vader Martin Huisman aangedrongen op excuses. Volgens Diekstra, zo vertelde hij vanmorgen aan deze site, is het uiterst wrang dat het fragment weer is opgedoken. ,,Dit is behoorlijk erg voor de nabestaanden. En vreemd, omdat RTL vorig jaar al beloofde de passage weg te zullen knippen uit het programma.'' Diekstra zei te hopen op een snelle reactie van RTL. ,,En de vader van Rowena wil eigenlijk ook iets van excuses van Gordon. Hij vraagt zich af of Gordon dit al dan niet bewust heeft gezegd. Hoe dan ook willen Huisman en ik deze zaak niet door laten etteren. De nabestaanden van Rowena hebben al genoeg voor hun kiezen gehad.''