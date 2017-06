Glennis scoort in Amerika met fikse vocale uithalen

In het filmpje dat superster Jennifer Hudson van Glennis op Instagram deelt, staat de 39-jarige Glennis op de trap in een simpele outfit: een kort spijkerbroekje met een grijze top. ,,Hello Miss Jennifer Hudson, here is my deliver!", kondigt ze haar zangkunsten zelfverzekerd aan.



Het gouden keeltje van de zangeres, die momenteel hard aan de weg timmert om het in Amerika te maken, wordt vervolgens goed ontvangen door de volgers van Jennifer Hudson. Zó goed, dat het videootje maar liefst 2,3 miljoen views heeft opgeleverd en bijna 8000 likes. 'Dit is de beste van allemaal! Ik kan niet stoppen met luisteren!' en 'De Nederlandse Whitney', luiden enkele complimenten. |