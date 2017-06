Glennis Grace: Ik ga Amerika veroveren

Verheugd was de Nederlandse zangeres die plotseling door sterren als Jennifer Hudson, Bebe Winans en Toni Braxton op social media werd gevolgd, over de reacties uit Amerika waar ze dus inmiddels officieel is geboekt. ,,Dit voelt als een nieuw begin, zo spannend. LA, de stad met de musicvibe, de fashion. Ik hou sowieso van Amerika. De taal, de mensen, het how aaaare you? Ik weet 't, veel is fake, maar liever nep dan chagrijn.”



,,Ik ga erheen om te knallen. Om mensen te ontmoeten. Zij die iets kunnen betekenen. Ik ben me ervan bewust dat er praatjesmakers zijn en ratten, want die zitten overal. En weet je, misschien gebeurt er wel helemaal niks, ik blijf die nuchtere tante uit de Jordaan die heus niet denkt dat ze zomaar een wereldster wordt. Maar je moet ook risico durven nemen, overtuigd zijn. Ik ga Amerika veroveren, echt. Ik wil dat de hele wereld mijn stem hoort.”



Twee jaar terug was ze ook in Los Angeles. In het spoor van haar inmiddels ex-vriendje. Ook toen trad ze op, al was ze toen niet officieel geboekt. ,,Het was allemaal vrij random”, kijkt ze terug. ,,Toen had ik een team om me heen dat het niet zo zag zitten om over de grens te gaan. Ze waren bang om mij hier kwijt te raken.”



Aan de hand van manager Irene de Kom-Avogadri liggen de kaarten anders: ze gaan het avontuur tegemoet met één missie: slagen. ,,We gaan eerst een strategie bepalen en een team in Amerika samenstellen, maar daar heb ik alle vertrouwen in”, vult haar manager aan. Contacten met grote namen in de business zijn gelegd. Met schrijvers als Allen Rich en Judd Friedman. Met Mervyn Warren, die de muziek schreef voor The Preacher’s Wife, de film met Whitney Houston. En met Walter Afanasieff, Grammy-winnaar en producer van tal van artiesten. ,,Ik was twaalf toen ik hem in een docu zag met Mariah Carey. Pet op. Ik dacht: deze guy wil ik ooit ontmoeten. Twee jaar terug zat hij in de zaal toen ik zong. Na afloop vroeg hij of we nog even door wilden gaan om te jammen bij hem thuis. Dat is wat ik altijd voor me heb gezien en het kwam uit.”