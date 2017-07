Glennis Grace hint na jarenlange ruzie op hereniging met haar moeder

Glennis Grace zette gisteren een veelzeggende fotocollage op Instagram. Te zien: een foto van Glennis met haar moeder Coby en een kiekje van de zangeres met haar zoontje Thony. ,,Wat er ook gebeurt, liefde zal op een dag alle pijn helen'', schrijft de superstrot erbij. Haar volgers reageren positief. ,,Mooi dat je je zo opstelt'', stelt iemand vast. In het openhartige interview dat Glennis begin 2016 gaf aan het blad Kek Mama stelde ze over het verleden: ,,Mijn moeders handjes zaten los, die van mijn vader Eddie gelukkig niet. De angst die ik heb gehad voor mijn moeder: dat mag geen enkel kind overkomen.'' Glennis zei zich pas sinds kort te beseffen dat haar jeugd 'niet normaal' was. Het leed kwam volgens haar boven met behulp van de therapie en gesprekken met haar toenmalige vriend Robert Biesewig. Veel liet Glennis in het vraaggesprek overigens niet los over de kennelijk slechte verstandhouding met haar moeder. Het bleef bij teksten als 'mijn moeder sloeg me'. Een tante van de zangeres reageerde vervolgens furieus op de spraakmakende onthullingen. De zus van haar moeder ventileerde in De Telegraaf dat niet alleen Coby maar ook Glennis last heeft van 'losse handjes'.

'Afschuwelijk'

Wil Becht, de tante, beweerde in de krant dat een woordenwisseling tussen moeder en dochter in de zomer van 2015 uitmondde in een heftige vechtpartij. ,,Kun je je voorstellen? Een dochter die haar moeder afranselt? Na alles wat ze voor haar heeft gedaan?'', aldus de tante. ,,Coby had een enorme bloeduitstorting op haar buik, die heeft ze me zelf laten zien. Andersom heeft Coby zich wel verweerd hoor. Glenda (de echte naam van Glennis, red.) moet kale plekken op haar hoofd hebben gehad, want de plukken haar vlogen in het rond. Of het moeten van die extensions zijn geweest die Coby te pakken had. Het was gewoonweg afschuwelijk.''

Volgens de tante vertelde Glennis Grace vorig jaar slechts leugens in het interview. ,,In elk geval staat voor mij als een paal boven water dat Glenda ernstige psychische problemen heeft waar ze heel hard mee aan de slag zou moeten gaan.'' De zangeres haalde haar schouders op na de gepeperde teksten van haar tante. ,,Het is niet waar. Het is haar alleen om aandacht te doen.'' Ook kwam een geschrokken Glennis met een korte reactie op Facebook: ,,Er wordt weer een hoop slechts over mij geschreven en dat mag ook. Ik weet welke mensen het zeggen. Voor de rest word ik steeds gelukkiger met waar ik nu sta en ben. En het leven geeft mij weer licht en lucht. Langzaamaan kom ik heel dicht bij mijzelf. Stick with me and i will be fine. Love you all very much.''