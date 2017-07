Geschokte Gordon: Politie Mykonos liet mij voor dood achter

Gordon vierde vorige week nog op Mykonos met vrienden zijn 49-jarige verjaardag. Ondanks het trauma, is hij dankbaar voor zijn leven. ,,Ik word er verdrietig van dat mensen zo in elkaar steken, maar een ding is dat ik er gelukkig nog ben.'' Goor hoopt dat karma de Griek 'zijn verdiende loon mag geven'.



Het ongeluk vond 3 september 2015 vroeg in de ochtend plaats toen Gordon vanaf een restaurantje naar zijn hotel op het eiland wandelde. Een automobilist - naar nu blijkt een inwoner van Mykonos - reed hem aan, maar ging er als een haas vandoor. De zwaargewonde presentator kreeg hulp van toevallige passanten en werd bewusteloos per ambulance naar een lokaal ziekenhuis gebracht. Vervolgens werd hij per traumavliegtuig naar Athene gebracht. Terug in Nederland moest hij langere tijd herstellen in een aangepast bed in zijn Blaricumse villa.