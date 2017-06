Gerard Joling en Gordon gaan klussen in nieuw programma

Vandaag en morgen zijn Geer en Goor (48) in Zevenaar. Bij Zorghuis September assisteren ze bij de verbouwing van een kroeg en knappen ze een dierenweide op, meldt een RTL-woordvoerder aan De Gelderlander.



RTL Boulevard toonde vandaag beelden van de eerste opnamedag in Schiedam, waar Gerard (57) en Gordon de handen uit de mouwen staken bij de sloop van een keuken in een buurthuis. ,,et is bijna niet voor te stellen hoe eenzaam sommige ouderen zijn'', zei Gordon.



Geer en Goor Stevig Gebouwd is het vervolg op Geer & Goor: Zoeken een hobby!. Dit programma werd vorig jaar genomineerd voor de Televizier-Ring.