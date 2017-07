George Clooney en Will Smith in lijst knapste mannen ter wereld

Volgens de Britse tabloid Daily Mail menen de onderzoekers en het Griekse perspectief dat iemand knap is als de rekensom op 1:1.618 uitkomt. Deze getallen staan voor de perfecte verhoudingen in het gezicht van een persoon als het gaat om ogen, wenkbrauwen, neus, lippen, kin, kaaklijn en de gezichtsvorm.



Dr. De Silva, werkzaam in Londen bij The Centre For Advanced Facial Cosmetic And Plastic Surgery, is het meer dan eens met de resultaten van het onderzoek. ,,George Clooney werd altijd gezien als de knapste man ter wereld. Het is fijn dat wetenschappelijk onderzoek dat nu ook echt bevestigt", stelt hij.