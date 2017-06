Geheime tapes leggen wanhoop van prinses Diana bloot

,,Toen we naar de uitgang stapten, kreeg ik Camilla in het vizier: ze droeg iets in het lichtgrijs, met een dameshoedje. Tot op de dag van vandaag kan ik me dat beeld levendig voor de geest halen."



,,Buiten overviel me een geweldig gevoel: iedereen was aan het juichen. Iedereen was gelukkig omdat ze dachten dat wij gelukkig waren. Maar ik zat intussen met dat grote vraagteken in mijn hoofd. Ik besefte dat ik veel hooi op mijn vork genomen had, maar ik had geen flauw idee wat me te wachten stond. Op het balkon voelden we ons zo klein: wat een zee van geluk, prachtig om te zien."



Dat was nog niet eens het ergste wat Diana Spencer te wachten stond. ,,Het is nooit echt in me opgekomen om het huwelijk af te zeggen. Maar het ergste stond me in Broadlands te wachten (de Koninklijke woning waar het eerste deel van de wittebroodsweken plaatsvond red.). De hoop die ik tot dan toe had, werd op dag twee al de kop ingedrukt."



,,Mijn echtgenoot had zeven boeken van Laurens van der Post (de Zuid-Afrikaanse filosoof waar Charles zo'n bewondering voor had red) laten aanrukken. Om de twee dagen moest ik de inhoud ervan met hem tijdens de lunch bespreken. Ik vond het vreselijk."