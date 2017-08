Geer overvallen door branding en Xander doet vakantiewasje

Geer wordt overspoeld

Xander doet vakantiewasje

Xander de Buisonjé en zijn gezin zitten niet in een luxe hotel, maar staan gewoon ergens op een camping. En daar hoort ook het doen van vakantiewasjes bij, zo toont de zanger op een veelzeggende foto. Volgens Xander was hij toevallig vandaag aan de beurt om het klusje met vloeibaar wasmiddel te klaren.

Wendy blikt romantisch terug

Nicolette waait uit op het strand

Romy geniet

Musicalster Romy Monteiro geniet in haar spierwitte, best hoog uitgesneden badpak met volle teugen op het Indonesische eiland Kelor. Monteiro had recent de laatste voorstelling van de musical The Bodyguard die mede dankzij haar avond aan avond volle zalen trok. Het doek voor de voorstelling is inmiddels gevallen. Dus tijd voor rust voor Romy.