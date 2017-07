Freek showt andermaal megalitteken en Sonja luncht met eetstokjes

Katja's leukste mannen

Actrice Katja Schuurman voelt zich een gelukkig mens met, zo stelt ze tevreden vast, de twee leukste mannen in haar leven. Op een foto zien we links haar vriend, topkok Freek van Noortwijk. En rechts Katja's vader.

De twee leukste mannen in mijn leven! Een foto die is geplaatst door null (@) op 20 Jul 2017 om 4:39 PDT

Chantal logeert bij Barbie

Barbie (Samanta de Jong) en haar nieuwe vriend - oud-pornoacteur Rolf Tangel - hebben bezoek gehad van niemand minder dan Chantal Janzen voor een nieuwe reeks Chantal Blijft Slapen. De Scheveningse blondine laat weten dat het logeerpartijtje erg gezellig was. Of Chantal het net zo leuk vond is onbekend. Het eindresultaat komt later dit jaar op de buis.

Goedemorgen We zijn wakker en opgetut. Chantal blijft slapen was gezellig. Waarschijnlijk in september of oktober op tv te zien. Ben erg benieuwd wat het is geworde 😘 Een foto die is geplaatst door null (@) op 20 Jul 2017 om 1:08 PDT

Patty's hete pepers

Patty Brard en haar man Antoine hebben gisteravond op het terras van hun buitenhuis op Ibiza de barbecue eens flink opgestookt. Op het menu stonden zo te zien gegrilde zeebaars, gamba's met hete groene pepers, scheermessen en natuurlijk een frisse avocadosalade.

About last night.....#summer17 #lubina #greenpeppers #seafood #salad #avocado #happy #bbq #fireplace #terras #gambas #ibiza Een foto die is geplaatst door null (@) op 20 Jul 2017 om 4:26 PDT

Verloofde Romy schept blubber

Musicalster Romy Monteiro mist haar verloofde, de breedgeschouderde marinier Django van Rijn, enorm. Bij een filmpje, waarin te zien is hoe de bezwete militair ergens blubber in een kruiwagen schept, schrijft ze: 'kom maar gauw terug'.

Kom maar gauw terug verloofde...🔞💦 Een foto die is geplaatst door null (@) op 19 Jul 2017 om 10:12 PDT

Johnny blikt terug

Johnny de Mol speelt een rolletje in een nieuwe, nog te verschijnen videoclip van zanger André Hazes. En de RTL-presentator denkt nog steeds met veel genoegen aan die samenwerking terug. ,,Wat hebben we gelachen.''

Eindelijk vakantie voor Halina

Actrice Halina Reijn (41) maakte onlangs bekend dat ze een liefdesrelatie heeft met oud-Ajacied Daniel de Ridder. Of ze hem heeft meegenomen op vakantie is onbekend, maar hoe dan ook geniet Reijn in een zonnig oord met volle teugen van haar vrije tijd. Eindelijk een palmboom, pent ze bij een strandstoelselfie.

Eindelijk 🌴🥂. Een foto die is geplaatst door null (@) op 19 Jul 2017 om 10:57 PDT

Candy gaat voor roze

Saxofoniste Candy Dulfer brengt binnenkort haar autobiografie Sax, Candy and Rock-'n-Roll uit en daarvoor moest de internationaal aan de weg timmerende muzikante natuurlijk even leuk op de foto. Haar volgers vinden het eindresultaat prachtig en Candy zelf kennelijk ook. Hoe dan ook is ze superblij met haar nieuwe haarkleur: roze.

All @evacopper ed up! Photoshoot day for the release of my autobiography Sax, Candy and Rock 'n Roll !!🙋📸🎷📚 Een foto die is geplaatst door null (@) op 20 Jul 2017 om 2:31 PDT

Sonja luncht met stokjes

Dieetgoeroe Sonja Bakker eet tussen de middag natuurlijk geen kroketten met brood of een flinke uitsmijter met kaas en ham. Nee, de inmiddels schatrijke afvalspecialiste kiest rond lunchtijd natuurlijk voor een caloriearme salade in een saai plastic bakje. Bestek gebruikt Sonja niet tijdens het eten van het gezonde groen. Daarvoor gebruikt ze eetstokjes.

#heerlijke #lunch #salade #buiteneten #amsterdamwatbenjemooi #❌❌❌ Een foto die is geplaatst door null (@) op 20 Jul 2017 om 4:32 PDT

Net niet voor Charlie

Charly Luske was vandaag in de sportschool om zijn spieren eens flink op te pompen, maar zijn sportieve collega's deden het tot zijn teleurstelling net ietsje beter. ,,Weer geen plek bij de commando's.''

@iirandy_ @bartholomeus27 gefeliciteerd Bart... mag ik nu dus niet meedoen met de commando's ? 😅💪🏼👴🏼... #bijna #maarnetniet Een foto die is geplaatst door null (@) op 20 Jul 2017 om 3:11 PDT

Jennifer zwemt tegen haar zin

Jennifer Hoffman is gisteren met een clubje vrienden gaan varen en volgens de actrice was het tripje meer dan gezellig inclusief honden op surfplanken, een barbecue en muziek van Wham. Ze laat ook nog weten tegen haar wil in te hebben gezwommen. Wie haar daartoe dwong meldt ze niet.

Wat een fijn gisteren was gisteren. ☀️🏊🏼‍♀️🚤⚡️#amsterdam #boat #swimmingagainstmywill #dogsonsurfboards #wham #bbq Een foto die is geplaatst door null (@) op 20 Jul 2017 om 0:41 PDT

Sanne sneert in selfie

Actrice Sanne Vogel dacht een lekker stranddagje te pakken maar dat viel vandaag letterlijk in het water door de regenbuien die over het land trokken. Om de tijd te doden nam ze op een terras een selfie maar de dame op de achtergrond - met zonneklep en bijpassend shirtje - werd ook nog even ludiek in de spotlights gezet.

Autopech voor Froukje

Froukje de Both had vandaag autopech en moest onderweg een taxi regelen om voor een tv-klus naar Zeeland te kunnen reizen. Balen natuurlijk, maar Froukje kan er alweer om lachen. Maar het alternatieve vervoer was volgens de blondine weinig glamoreus. ,,Helemaal ruk'', aldus De Both.

Gelukkig het is allemaal goedgekomen, taxi heeft me naar Zeeland gebracht😊En nu..#aanhetwerk! #autopech #glamourouslife Een foto die is geplaatst door null (@) op 20 Jul 2017 om 4:19 PDT

Lekker wachten op de #anwb want #autopech😤, net op de laatste (belangrijkste) draaidag..#tuurlijk #logisch #helemaalruk #geduld #lovemyjob Een foto die is geplaatst door null (@) op 20 Jul 2017 om 1:41 PDT

Bondgirl Nicolette

Nicolette Kluijver komt vandaag met een vooralsnog raadselachtige blingblingfoto op de proppen. De presentatrice poseert in een goudkleurig paillettentopje en houdt, als een op wraak beluste Bondgirl, een pistool vast. ,,Shoot me.'' Haar volgers vinden het kiekje top, maar merken op haar zithouding ietwat vreemd te vinden. ,,Zit je op de wc'', vraagt iemand zich af.

#shootme 🔫 Een foto die is geplaatst door null (@) op 20 Jul 2017 om 4:30 PDT

Freek showt litteken

Tv-bioloog Freek Vonk reist de hele wereld over voor zijn programma's, maar nu is de ex-vriend van Eva Jinek weer een paar dagen thuis in Scheveningen. ,,Home sweet home'', aldus Freek die op een selfie ook nog even de littekens op zijn bovenarm toont: het resultaat van een confrontatie met een rifhaai.

Home sweet home!! (Nog een paar dagen..... 😅) Een foto die is geplaatst door null (@) op 20 Jul 2017 om 2:03 PDT

Robin laaft zich aan de zon

Actrice Robin Martens heeft momenteel weinig om handen, omdat de opnames van GTST even in de parkeerstand staan. Tijd genoeg dus om even naar het strand te gaan in een goed doordacht beachsetje.

BEACH 🌴 I LOVE YOU SO MUCH 💛 Een foto die is geplaatst door null (@) op 20 Jul 2017 om 5:31 PDT

Amanda peilt meningen

Amanda Balk, de ex-vriendin van dj Afrojack en voormalig deelneemster aan de realityserie De Gouden Kooi, wil wel eens weten of haar volgers deze blauwe 'jurk' ook aan zouden trekken. Toch maar niet, luidt een van de weinige reacties. Een ander kiekje, waarop ze te zien is in een zelf ontworpen badpak, krijgt iets meer waardering.

Would you wear this?💙😚 dress @houseofcb Een foto die is geplaatst door null (@) op 19 Jul 2017 om 13:50 PDT