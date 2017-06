Fogerty heeft sleutel van hitschatkist terug

Bijna 25 jaar lang weigerde hij zijn eigen hits te spelen. John Fogerty was de rechten over zijn Creedence Clearwater Revivalhits kwijt. Vanavond speelt de rockveteraan (72) ze allemaal in de Amsterdamse Ziggo Dome. Popredacteur Stefan Raatgever selecteerde Fogerty's vijf belangrijkste songs.

Proud Mary

Honderden covers zijn er van Proud Mary. Elvis zong de song – over een over de Mississippi varende raderboot genaamd Proud Mary – in Las Vegas, Solomon Burke maakte een doorwrochten versie. Maar het grootste succes boekten Ike & Tina Turner met hun gedreven souluitvoering. Fogerty zelf reikte er met Creedence Clearwater Revival in 1969 mee tot de tweede plek in de Amerikaanse hitparade.

Bad Moon Rising

Nog altijd actueel, deze song die ook al uit 1969 (het themajaar van het concert vanavond) stamt. Fogerty schreef hem toen het vredige hippietijdperk van love, peace and understanding op zijn einde liep. De wereld verloor zijn onschuld, Martin Luther King en Robert Kennedy werden vermoord en Fogerty zag voor het eerst ‘een slechte maan opkomen’. Was Bad Moon Rising ook een verwijzing naar de eerste ruzies in de band? Fogerty heeft het altijd ontkend.

Who’ll Stop the Rain

Lange tijd de vaste regensong tijdens concerten van Bruce Springsteen. Fogerty schreef het nummer eveneens in 1969 na een bezoek aan het door de regen in een modderparadijs veranderd Woodstock-festival. Bij Fogerty regent het vaak in zijn songs. In 1971 was Have You Ever Seen the Rain een van de laatste Creedence-hits. Hier was de regen een metafoor voor de bommen die tijdens de Vietnam-oorlog uit de lucht vielen.

Up Around the Bend

Favoriet van de eenkoppige redactie van dit overzicht. Vintage Creedence Clearwater Revival. Piepende gitaren, een tekst over het leven als een onbezorgd rock-n’-roll-feest en die ongeëvenaarde schuurpapieren stem van Fogerty. Curiositeit: een jonge Elton John zette de song in 1970 ook op plaat.

I Heard it Trough the Grapevine