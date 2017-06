Floortje Dessing heeft tijdelijk museum

Het minimuseum bevindt zich tot en met 23 juli in een wachtruimte op perron 8/9b. Dessing reist zoals bekend veel voor haar programma's, zoals voor Floortje Naar Het Einde Van De Wereld. Oceanië en het eilandleven in de Stille Zuidzee maakten de meeste indruk op haar. Aangezien de zee een belangrijke rol speelt in het dagelijks leven van de mensen in deze regio, heeft de presentatrice objecten uitgezocht die hiermee zijn verbonden. Zo is er praktisch vis- en kookgerei te vinden, maar ook sieraden.



Het Nationaal Museum van Wereldculturen heeft ruim 375.000 objecten in de collectie. Het grootste deel ligt opgeslagen in het depot. Het Museum van Floortje is bedoeld om meer te kunnen laten zien aan het publiek.