Festival Zwarte Cross is uitverkocht

Topregisseur Christopher Nolan is de inwoners van Urk dankbaar

18:53 Over precies een week gaat de film Dunkirk in première in de Nederlandse bioscopen. Het nieuwe werk van regisseur Christopher Nolan - bekend van Inception, Interstellar en The Dark Knight - gaat over de Slag bij Duinkerke in 1940. Een van de hoofdrollen wordt gespeeld door voormalig One Direction-zanger Harry Styles. Filmredacteur Ab Zagt sprak Nolan over zijn nieuwe, deels in Nederland opgenomen, werk.