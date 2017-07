Ferri Somogyi op liefdestrip met 19 jaar jongere Noëlle

U2-bassist Adam Clayton vader geworden

20:52 Adam Clayton, bassist van U2, is onlangs vader geworden. Terwijl de Ierse rockband bezig is met zijn Joshua Tree wereldtournee beviel Claytons vrouw Mariana van dochter Alba. Het stel maakte de geboorte van hun eerste kind gisteren kenbaar via een advertentie in de Irish Times. De precieze geboortedatum is niet bekend.