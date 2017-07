Fajah begint verjaardag in kittig feestpakje

Zaterdag had Fajah nog een off day toen ze liet weten het liefst huilend in bed te willen kruipen met een paar chocoladerepen. ,,Ik moet sterk zijn, ik moet doorgaan'', klonk het op de instagrampagina van haar 162.000 volgers tellende My Killerbody Motivation. Fajah heeft een moeilijke tijd achter de rug nadat vorige maand haar ex Daniël Surig, de vader van Shai, overleed. Vorig jaar zomer kwam neefje Elfin (1) om bij een familiedrama in Amsterdam.