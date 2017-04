Ex-vrouw schrijft boek over Prince en de dood van hun zoon

De ex-vrouw van Prince heeft dinsdag een boek uitgebracht over haar leven met de zanger. Mayte Garcia schrijft daarin onder meer over de dood van hun zoon Amiir, die enkele dagen na zijn geboorte in 1996 stierf.

De zanger heeft nooit publiekelijk over zijn kind gesproken. ,,Dat is hoe hij ermee omging en dat respecteer ik", vertelde Mayte dinsdag in een interview in ontbijtshow Good Morning America.

In het boek komen ook minder zware zaken aan bod, zoals het verhaal dat Prince nooit de deur uitging voordat zijn uiterlijk op en top in orde was. ,,Marilyn Monroe ging ook nooit de deur uit zonder make-up, zei hij dan, alsof dat alles verklaarde", schrijft ze.

Foo Foo

Ze vertelt in het boek ook dat Prince haar toen ze elkaar net kenden probeerde over te halen haar naam te veranderen in Arabia, wat ze weigerde. Ook schrijft zijn ex-vrouw dat Prince iemand in dienst had die er met kleden, kaarsen en bloemen voor moest zorgen dat elke hotelkamer waar hij kwam als thuis voelde. De muzikant noemde dat Foo Foo.