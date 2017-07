Eva Koreman: Bekendheid is iets heel hols

Vrouwelijke dj’s bij 3FM, ze staan in de belangstelling sinds dj Roosmarijn Reijmer afgelopen week in een interview (NRC) een pleidooi hield voor meer vrouwen op de radio. Te lang had ze haar mond gehouden, de vrouwonvriendelijke grappen geslikt en zich gedragen als one of the guys. Daar moest nu maar eens verandering in komen. Er moet, vindt Reijmer, dit jaar een vrouw in het Glazen Huis en daarna een extra vrouw doordeweeks op de zender.



Eva Koreman (32), sinds 2015 dj bij 3FM, kan zich helemaal vinden in het betoog van haar collega, zegt ze onmiddellijk wanneer ze aanschuift. ,,Het is niet een exclusief probleem van 3FM. Het is een probleem van de radiowereld, de muziekindustrie en de maatschappij. Ik heb Roos ’s nachts nog gebeld om haar te zeggen hoe goed ik het vond dat ze zich zo duidelijk uitspreekt.''



NPO-directeur Jurre Bosman kondigde al aan dat er een extra vrouw in de dagprogrammering van 3FM komt. ,,Er is duidelijk iets in gang gezet, terwijl het probleem al vaker op kleine schaal is aangekaart, denk ik. Het wordt nu serieus genomen. Dat is fijn.''