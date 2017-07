Emile Ratelband onder vuur om nieuwe profielfoto

,,Het is schandalig’’, verklaart Ratelband aan deze krant, die vijftien doodsbedreigingen ontving van mensen die woedend zijn op de mediapersoonlijkheid en zijn nieuwe profielfoto. Ratelband zegt gebeld te zijn door een vrouw uit Zuid-Afrika. ,,Ze had zelf vier leeuwen waarmee haar 13-jarige dochter een hartsverbinding zou hebben.’’



Ook dierenorganisatie World Animal Protection Nederland vindt het onacceptabel dat Ratelband deze foto heeft gemaakt en als profielfoto gebruikt. De organisatie laat in een facebookbericht van zich horen en stelt meerdere malen te hebben geprobeerd dit aan Ratelband duidelijk te maken. ,,We informeerden hem via het onderstaand bericht over het dierenleed dat achter zo’n foto schuilgaat. Helaas heeft hij ons bericht meerdere malen verwijderd’’, aldus de organisatie, die Ratelband nogmaals vraagt de foto te verwijderen en zo deze ‘vreselijke industrie’ te stoppen.



Het bericht werd in korte tijd bijna 1.000 keer gedeeld en kreeg ruim 2.000 reacties. Ook de pagina van Ratelband werd overspoeld met mensen die hem aanspraken op de foto.