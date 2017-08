Elvis Presley's sound-alike Bouke Scholten zingt op Graceland

Miljoenen mensen over de gehele wereld herdenken 16 augustus de 40ste sterfdag van Elvis Presley. Een van hen, de Drentse zanger Bouke Scholten, vervult een speciale rol: hij zingt zondag op Graceland, het landgoed van The King in Memphis.

Er worden ruim 100.000 mensen verwacht, inclusief delegaties van de 450 (erkende) fanclubs van Elvis Presley (1935-1977). Daaronder ElvisMatters, de Nederlandse club die met liefst 180 leden afreist naar Memphis, Tennessee.

Dat The King of Rock ‘n’ Roll 40 jaar geleden overleed wordt in de Verenigde Staten op Koninklijke wijze herdacht op en rond het voormalige landgoed van Presley, Graceland.

In het theater van The Guest House at Graceland – dat grenst aan het voormalige woonhuis van Elvis en diens laatste rustplaats – treedt de Nederlandse Bouke Scholten (35) op, hier te lande bekend als simpelweg Bouke.

Het is zijn tweede concert – bij de 35ste sterfdag van Elvis werd hij ook uitgenodigd door Elvis Enterprises, de organisatie die de (muzikale) nalatenschap van Presley beheert.

Quote Het is weer een gigantische eer Bouke Scholten

,,Het is weer een gigantische eer”, zegt de zanger uit Emmen, wiens optreden met zijn zeskoppige band ronkend door de organisatie als ‘A celebration of Elvis Concert featuring Dutch singer Bouke’ wordt geafficheerd.

Bouke – de Amerikanen spreken zijn naam uit als ‘Bow-juke’ – stelt met nadruk dat hij géén Elvis-imitator is. ,,Voor mij geen strakke witte pakken met glitters. Mij krijgen ze niet in zo’n jumpsuit. Er bestaat geen dubbelganger van de grootste zingende legende die de wereld ooit heeft gekend.”

Uiterlijk mag Bouke dan gezonde afstand nemen van Elvis Presley, in vocaal opzicht is de overeenkomst tussen Elvis en de Emmenaar adembenemend treffend. Een real sound-alike heet dat in vaktermen.

,,Het is gewoon mijn stem, ik kan er niks aan doen”, zegt hij bijna verontschuldigend. ,,Maar, hoop ik, wel met mijn eigen kleur en accenten. Als ik nummers van Elvis zing, ga ik nooit voor platte imitatie. Dat heeft het publiek meteen door.”

Quote Het is gewoon mijn stem, ik kan er niks aan doen Bouke Scholten

Bouke – zijn vader was een bekende straatzanger in Emmen – leerde zichzelf op jonge leeftijd gitaar spelen. Op de plaatselijke voetbalvereniging zong hij een keer Sex Bomb van Tom Jones en de kantine ontplofte. ,,Iedereen stond met open mond te kijken. Ikzelf daarna ook.”

Hij bleek een talent, won in 2009 de RTL tv-show Waar is Elvis?! en triomfeerde in 2014 bij SBS 6 in The winner takes it all.

Volledig scherm Elvis Presley © HULTON ARCHIVE

Hij maakte zeven albums, waarvan zijn laatste, This is Me, onlangs verscheen en vooral eigen werk bevat. Lekkere swing met een stevige knipoog naar de rock ‘n’ roll uit de jaren 50.

Aanvankelijk geïnspireerd door de Amerikaanse soul van Otis Redding en James Brown (‘Ik ben eigenlijk een kind van zwarte muziek’), raakte hij gefascineerd door Elvis, die het tijdelijke met het eeuwige had verruild toen Bouke het levenslicht nog moest zien.

Quote Ik vind de sfeer rond het leven van Elvis fascinerend Bouke Scholten

,,Toen ik voor de eerste keer een plaat van Elvis hoorde was het alsof hij persoonlijk voor mij zong. Daaraan merk je, in combinatie met de magie van zijn persoonlijkheid, zijn looks, zijn performance, dat hij fenomenaal is. Hij had gewoon de x-factor. Lang voor dat woord bestond.”

Memphis pakt een week lang uit met evenementen rondom zijn vermaarde voormalige inwoner. Shows, herdenkingen, kerkdiensten en vanzelfsprekend de onvermijdelijke Elvis look-alikes.

Presley, die nu 82 jaar zou zijn, wordt geëerd en collectief herinnerd als de man die niet alleen in muzikaal opzicht, maar ook in culturele zin Amerika, ja zelfs de wereld, veranderde.

,,Ik vind de sfeer rond het leven van Elvis fascinerend. De jaren 50, de jukebox, Coca Cola en Cadillacs, James Dean, Marilyn Monroe… Het was in de VS een roerige tijd, niet in de laatste plaats door Elvis.”

Elvis Presley Enterprises beziet Bouke, de nuchtere Hollandse noorderling, als dé man die het waardig is een muzikale ode aan de beroemde, nog altijd razend populaire zanger te brengen.

Quote Hij is mijn absolute nummer één. Eén, twee én drie tegelijk. Wat een toptalent Joe Guercio

Joe Guercio, vaste dirigent van Elvis tijdens diens opwindende concerten, is vol lof. ‘Hij is mijn absolute nummer één. Eén, twee én drie tegelijk. Wat een toptalent.’ Ook musici die met Elvis werkten als pianist Glen D. Hardin, bassist Norman Putman en slagwerker Ronny Tutt herkennen in Bouke de stem en het charisma van The King.