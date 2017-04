Elton John eist vergoeding wegens afluisteren

De zanger en de topkok zouden onder de 63 vermeende slachtoffers zijn die een claim hebben ingediend bij de rechter. News Group Newspapers kreeg eerder al 28 aanklachten voor haar kiezen van mensen die meenden ook te zijn afgeluisterd door de kranten.



De piek in het aantal claims is te verklaren door het feit dat de rechter vorig jaar oordeelde dat ook verhalen uit The Sun mogelijk onderdeel zijn van het schandaal. Voorheen gold dit alleen voor artikelen uit News of the World, de krant die in 2011 moest stoppen vanwege het grootschalig afluisteren van voicemails.



Ondanks dat het bedrijf ontkent dat het afluisteren ooit heeft plaatsgevonden, heeft News Group Newspapers al met meer dan 1000 mensen een regeling kunnen treffen. Waaronder acteur Hugh Grant en zangeres Charlotte Church. Hierdoor voorkwamen ze dat die mensen een gang naar de rechter zouden maken.