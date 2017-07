Eerste namen Expeditie Robinson bekend

'Strijdbaar en weerbaar als ze was, kwam Isolde toch naar Kiev'

14:41 Op sociale media stromen de condoleances binnen voor meidentrio OG3NE na de bekendmaking dat hun moeder Isolde Erlinde Vol-Malee (48) is overleden. Isolde had een zeldzame vorm van botkanker en overleed vandaag in het bijzijn van haar geliefden.