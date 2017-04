Een nieuwe Bond, of toch de oude?

Tom Hiddleston… Die is bij mij lang onder de radar gebleven. Ik kom dan ook niet zo vaak meer in de bioscoop, want dat is namelijk geen handige hobby als je ’s avonds veel tv kijkt. Maar sinds The Night Manager, die geweldige serie die NPO 1 afgelopen vrijdagen uitzond, wil Tom Hiddleston nog maar met moeite uit mijn hoofd.



Niet dat hij nou, objectief gemeten zo knap is. Helemaal niet zelfs. Maar mensen, vergis u niet. Hier staat een brok broeierig charisma in eigen persoon. Die ogen, die blik, waarmee hij naar die blonde echtgenote van de wapenhandelaar in The Night Manager bijna opvrat. Poe, ik kreeg het er op de bank plaatsvervangend warm van.



Hij straalt iets prettigs mysterieus uit. Een man die je niet één-twee-drie kunt lezen en die je als vrouw nooit helemaal zult kennen. Die het ene moment genadeloos en wreed kan zijn, voor de goeie zaak uiteraard. Maar wiens ogen, op de momenten dat hij zich onbespied waant, een stil verdriet verraden.



Kortom, de perfecte 007. Stelt u zich eens voor: Hiddleston die druipend in zijn zwemshort uit de zee komt lopen… Ik zou voor het eerst sinds jaren weer naar de bioscoop vliegen voor een James Bondavontuur.