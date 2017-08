Een handtekening? Mag ik even vangen?

Wie handtekeningen van sterren wil scoren, moet dit weekend bij de Comic Con in de Amsterdamse RAI zijn. Daar staan onder anderen Pamela Anderson, Michael Madsen en Carice van Houten klaar met een pen. Tip: neem een zak geld mee, want ze doen het niet voor niets.

Volledig scherm Handtekening van actrice Carice van Houten © RV Een krabbel van Baywatch-babe Pamela Anderson? 35 euro. Een paraafje van Kill Bill-acteur Michael Madsen? 30 euro. Een handtekening van onze eigen Game of Thrones-priesteres Carice van Houten? Ook drie tientjes, maar dan hoef je haar niet lastig te vallen wanneer je haar in Amsterdam ‘in het wild’ tegenkomt. Met deze sterren op de foto? Dan komt daar respectievelijk 45, 30 en 30 euro bovenop.



Lucratieve business, maar niet onomstreden. In de Verenigde Staten, waar fan-evenementen als Comic Con gemeengoed zijn, wil bijvoorbeeld de tv-tak van filmmaatschappij Warner Brothers niet dat acteurs betalingen accepteren voor handtekeningensessies. Andere producenten zien het juist als reclame voor hun film of serie als hun sterren betaald krabbels zetten op de Comic Cons van deze wereld.



Zo is de tijd voorbij dat alleen acteurs wier ster allang verbleekt was present waren op dit soort evenementen. Hollywood-hunks als Tom Hiddleston (The Night Manager en ook bekend als ex-vriendje van zangeres Taylor Swift) en Chris Hemsworth (Thor) schamen zich niet om op te komen draven. Dat ze geld verdienen aan hun krabbels schaadt hun imago niet. Sterker nog, The Hollywood Reporter berekende dat de grote namen in de filmindustrie met een weekendje handtekeningen zetten tussen de 50.000 en 420.000 (!) euro verdienen.

,,Oh, had ik maar geld gevraagd voor elke handtekening of foto!’’, roept Gerard Joling uit. ,,Dat was lekker geweest voor mijn bankrekening.’’ Joling, die 32 jaar in het vak zit en zich in de jaren 80 als megaster in enkele Aziatische landen een ongeluk pende, is verbaasd over deze ‘trend’. ,,Ik vind het belachelijk. Je moet je fans koesteren, wie ben jij dan om geld te vragen als ze met je op de foto willen?’’



Henny Huisman herinnert zich dat hij eens voor de grap geld vroeg aan een jochie dat met hem op de foto wilde. ,,Kwam zijn vader eraan: ‘Ik begrijp dat hier kosten aan verbonden zijn?’ Ik legde uit dat het een geintje was, zo gênant. Het is toch on-Nederlands om voor zoiets geld te vragen. Een held vraagt geen geld.’’



Andere BN’ers zijn een stuk zakelijker, zegt de voormalig Soundmixshow-presentator. ,,Rob de Nijs en Bassie en Adriaan vroegen altijd vijf gulden. Die hadden er gewoon schijt aan, hier viel geld te verdienen. Ze moeten het zelf weten, maar het druist tegen mijn gevoel in.’’

Bas van Toor (clown Bassie) reageert als door een wesp gestoken op het verhaal van Henny. ,,Wat een onzin, belachelijk! Ik vind het schaamteloos om je fans om geld te vragen voor een foto of handtekening, dat zouden wij nooit doen.'' Vol ongeloof om de gage die Carice en co vragen: ,,Je maakt een grap? Dertig piek? Och och, dat je zo je zakcentje moet verdienen.''

Huisman en Joling worden al goed betaald voor optredens, zeggen ze, en zijn bovendien heel bereikbaar voor bewonderaars die hen na een optreden even willen aanspreken. ,,Misschien dat Carice zich in die internationale wereld laat meesleuren’’, denkt Huisman. Joling: ,,Filmsterren zijn door hun werk automatisch minder toegankelijk, dus in die zin snap ik wel dat fans op zo’n evenement afkomen.’’

Dat beaamt Comic Con-organisator Rafael Zawada. ,,Er is geen drempel voor de fans om hun idool aan te spreken en als acteur is het een uitgelezen kans om je fans te ontmoeten. Een match made in heaven’’, zegt hij. Hij vindt niet dat het slecht is voor het imago van de sterren. ,,Ik hoor het vaker, dat het niet oké is om geld aan te nemen van fans. Maar je gaat toch niet gratis duizenden handtekeningen zetten? Je kunt zo als acteur juist positieve aandacht genereren voor jouw serie of film.’’ Carlo Boszhard kijkt er ook niet van op. ,,Dat is op deze dagen heel normaal. En voor veel mensen is het een pensioen.''

Zawada zegt dat het best lastig is om acteurs te strikken voor een fan-evenement. ,,Het draait allemaal om de juiste connecties. In de kleine twintig jaar dat ik dit nu doe, heb ik een behoorlijk bestand opgebouwd van managers en agenten die ik kan bellen. Fans komen graag voor acteurs van films als Star Wars en Lord of the Rings of een serie als Game of Thrones. Dan is het kijken wie wanneer beschikbaar is, en wie we kunnen betalen. In Amsterdam verwachten we zo’n twintigduizend bezoekers, dan heb je een ander budget dan in bijvoorbeeld Londen waar honderdduizend mensen naartoe komen.’’

Want die 30 euro per handtekening voor Carice verdwijnt niet in zijn geheel in haar zak. Vaak krijgen de acteurs een vast bedrag om op te komen draven en daarbovenop een percentage per foto of handtekening. Dat levert uiteindelijk een flink bedrag op, bevestigt Zawada de bovengenoemde berekening. Volledig terecht, vindt hij. ,,Nogmaals, niemand doet iets gratis.’’

