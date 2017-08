Ed Sheeran, The Weeknd en Miley Cyrus zingen tijdens MTV VMA's

MTV weet ook de Amerikaanse meidengroep Fifth Harmony en de populaire zanger Shawn Mendes te strikken. Thirty Seconds To Mars is op 27 augustus ook van de partij.

Zangeres Katy Perry is dit jaar de host van de avond, maar zal ook optreden. Perry is vijf keer genomineerd voor een award, net als The Weeknd. Rapper Kendrick Lamar maakt meer kans op een moonman. Hij is maar liefst acht keer genomineerd.