Eberhard van der Laan kijkt terug op leven bij Zomergasten

16:39 Tot zijn zeventiende was de Amerikaanse zanger Johnny Manuel (32) een kindsterretje dat samenwerkte met Jessica Simpson, Jill Scott en boyband N’Sync met Justin Timberlake. Daarna stierf zijn carrière een vroege dood. Maar sinds hij deze week bij America's Got Talent Whitney Houstons megahit I Have Nothing zong, is de vocalist terug in de spotlights. Een filmpje van zijn verbijsterend goede optreden is al miljoenen keren bekeken.