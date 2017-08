Domien Verschuuren: Huwelijksaanzoek is mijn beste idee ooit

Koningin Máxima bezoekt haar zieke vader in Buenos Aires

10:34 Koningin Máxima heeft in het weekeinde in Buenos Aires haar zieke vader Jorge Zorreguieta (89) bezocht. Zowel zaterdag als zondag was de koningin op ziekenbezoek bij de kliniek Fundaleu, die gespecialiseerd is in de behandeling van patiënten met leukemie.