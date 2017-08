Dit is de reden waarom Justin Bieber zijn tournee afbrak

De beroemdste bekering uit de popgeschiedenis is nog altijd die van Cat Stevens. De zanger van onder meer Morning Has Broken en Father & Son dook in 1976 als mondaine popster in de Grote Oceaan bij Malibu. Na een bijna verdrinking kwam hij de zee uit als devoot gelovige. ‘Als u me spaart, Heer. Dan zal ik voor u werken,’ had Stevens in zijn strijd met de golven gezegd. Uiteindelijk vermoedde hij dat het Allah was die luisterde. In 1978 legde hij daarom zijn geboortenaam af om als Yusuf Islam verder te leven.



De kans dat Justin Bieber (23) zulke rigoureuze stappen onderneemt, lijkt klein. Maar dat zijn plots ingelaste carrièrepauze een religieus motief heeft, is inmiddels wel duidelijk. ‘Ik heb bitterheid, jaloezie en angst mijn leven laten domineren,’ schreef het tieneridool een week na zijn beslissing zijn wereldtournee af te breken. Bieber heeft als reactie besloten zijn band met de hogere macht te verstevigen. Hij schroefde zijn kerkbezoek op en liet donderdag een klein christuskruisje naast zijn linkeroog tatoeëren.



De laatste week werd de popster vaak gezien in het gezelschap van een dominee uit de zogeheten Hillsong Kerk, een geloofsgenootschap van pinkstergemeenten. Deze Carl Lentz, qua uiterlijk in niets de in het zwart gehulde clichédominee met het kraagje van zijn overhemd zo hoog mogelijk dichtgeknoopt, zou als spirituele raadsman veel invloed op Bieber hebben verkregen. Lentz is dominee van een Hillsong Kerk in New York, maar reisde de afgelopen maanden vaak met Bieber mee.