Deze videoclip verslaat Gangnam Style op YouTube

De populariteit van Gangnam Style zorgde eerder zelfs voor problemen bij YouTube. De teller van de videodienst was zo geprogrammeerd dat hij niet boven de 2.147,483.647 uit kon komen. Door het enorme aantal views moest YouTube de code herschrijven, zodat het aantal clicks op de videoclip zichtbaar bleef.



De emotionele ballad van Wiz Khalifa en Charlie Puth heeft Gangnam Style nu van de troon gestoten. Rond het middaguur stond de teller van de videoclip op 2.895.373.709 views. Als je de clip zo vaak achter elkaar zou bekijken, ben je 21.759 jaar verder. Of andersom: als een persoon de gehele streamproductie op zich zou moeten nemen, dan zou die gestart moeten zijn in de laatste ijstijd.



Het nummer is geschreven voor de film Fast & Furious 7 en was te horen tijdens de slotcredits, als acteur Paul Walker wordt herdacht, die overleed bij een auto-ongeluk nog voordat de film was afgerond. See You Again was het bestverkochte nummer uit 2015 en werd genomineerd voor een Grammy en een Oscar.