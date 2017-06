Derek Ogilvie: Keihard bewijs dat ik nog geld krijg van RTL

Hij schrijft bij de door hem openbaar gemaakte documenten: 'Het gaat om brieven van mijn advocaat aan de algemeen directeur en financieel directeur van RTL die bewijs leveren dat RTL toegeeft dat er grote bedragen niet werden betaald inzake mijn theatertours en waarin ook wordt bevestigd dat RTL mij voortdurend weerhield van een audit om de gegevens van mijn theatertours in te zien, ondanks herhaaldelijke verzoeken - dit in tegenstelling tot wat in de recente verklaringen staat van RTL aan de media'.

Vertrouwen

Na het succes van zijn tv-programma's gaf Ogilvie zo'n driehonderd theatershows door het land, die eveneens door RTL werden geproduceerd. Volgens Ogilvie zou hij een vast percentage van de opbrengsten krijgen, maar is daar iets mis gegaan. ,,Jarenlang heb ik gewerkt met een bedrijf dat ik vertrouwde", stelt het tegenwoordig op Cyprus wonende medium. ,,Maar nadat ik er vertrok, ontdekte ik dat mij lang niet alles betaald is waar ik recht op had. Sterker nog: er werden grote bedragen voor me achtergehouden. Ik vind dat beangstigend." Om hoeveel geld het gaat, wil Ogilvie niet nog steeds zeggen. Ook RTL onthoudt zich op dat vlak van commentaar.

RTL kwam vorige maand met een korte reactie. De zender betreurt het dat Derek Ogilvie naar de rechter is gestapt om het zakelijke geschil uit te vechten. De zender had er 'na een jarenlange succesvolle samenwerking' graag zelf met het voormalige tv-medium uitgekomen, zo staat in een verklaring van RTL. De zender zou volgens Ogilvie geen inzage hebben willen geven in financiële stukken. Onzin, benadrukt RTL. ,,RTL heeft wel degelijk transparantie getoond en inzage in alle stukken gegeven gedurende onze samenwerking en ook na het aflopen van zijn contract. We waren er graag samen met Derek uitgekomen, maar zien de zaak met vertrouwen tegemoet.'' Volgens Ogilvie is het tot twee keer toe bij RTL weggestuurd toen hij in de boeken wilde kijken.