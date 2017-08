Derde kindje op komst voor prinses Madeleine

Pol­ter­geist-re­gis­seur Tobe Hooper (74) overleden

10:47 Regisseur Tope Hooper, bekend van horrorklassiekers als The Texas Chainsaw Massacre en Poltergeist, is op 74-jarige leeftijd overleden. Hooper overleed in Sherman Oaks in de Amerikaanse staat Californië, meldt Variety. De doodsoorzaak is niet bekend.