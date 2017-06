DeLaMar-ploeg verliest zich bijna in parodie

De eerste acte van Geen Paniek, een nachtelijke repetitie vlak voor de première, is nog subtiel. Het wordt duidelijk hoezeer de B-acteurs worstelen met hun vederlichte stuk, vanuit de zaal eerder tegengewerkt dan gesteund door hun regisseur (een lekker chagrijnige rol van Dick van den Toorn).



Hinderlijke complicatie, zo knipoogt Geen Paniek naar de werkelijkheid, zijn de amoureuze affaires die de acteurs er onderling op na houden. Langzaam maar zeker dringen die vanuit de coulissen de bühne op tot niemand meer in staat is de regie te houden.



Als we in acte twee backstage naar de ploeterende acteurs kijken, is de hilariteit het grootst. Vooral Peter Blok, wiens personage een onhandige casanova moet spelen, blijkt buitengewoon geestig als hij tegen de klippen op poogt zijn rol overeind te houden.



Maar wanneer het decor daarna opnieuw draait, wordt niet alleen van de spelers maar ook van het publiek wel erg veel gevraagd. De chaos is inmiddels zo groot dat de acteurs - niet alleen hun alter ego's, maar ook de DeLaMar-ploeg zelf- er bijna in ten onder gaat. Zo ver komt het niet, maar zonder het wijdlopige slot was Geen Paniek wel beter geslaagd geweest.



Geen Paniek is te zien in het DeLaMar Theater t/m 23 juli. Tournee: 27-9 t/m 29-10.