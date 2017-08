'De Vietnamese keuken is verser dan vers'

24Kitchen-chef Miljuschka Witzenhausen is in Vietnam om daar de bijzondere street food keuken te leren kennen. Daar hoort ook het eten van een kloppend slangenhart bij.

Iedere aflevering is Witzenhausen op een andere plek in het land en maakt ze een gerecht dat een specialiteit is in die specifieke streek. Ze heeft op haar ontdekkingsreis gezien dat de Fransen, Chinezen en Amerikanen die het land ooit hebben bezet, hun stempel op de keuken hebben gedrukt. ,,Je krijgt verschillende smaken op één bord, zoetzuur, pittig, er is altijd iets knapperigs en iets zachts, enzovoort. Je wordt constant geprikkeld. Toen ik een paar dagen in Ho Chi Minhstad was tijdens mijn vakantie, dacht ik: de wereld moet de Vietnamese keuken ontdekken.”

Street food sterft uit in Vietnam, vertelt Witzenhausen. ,,Met name door de veiligheid in verband met verkeer, zie je steeds minder foodtentjes langs de weg. De infrastructuur is er nooit aangepast, maar het is alleen maar drukker geworden. Dat maakt het gevaarlijk.”

Dat de Vietnamezen de dieren voor je ogen slachten en bereiden, vindt ze soms heftig. ,,Het vlees in onze supermarkt is over het algemeen een paar dagen oud. Dat is daar ondenkbaar. Het móet verser dan vers zijn. Maar het was wel shocking om het leven uit iets getrokken te zien worden.”

In dit geval ging het om een eend. ,,De smaak van het eendenvlees was wel lekker, maar ik had het gevoel dat het vlees gestrest was. Je proeft het aan het vlees, het is meer een stuiterbal dan een kussentje. Daarom raakte ik ook geëmotioneerd. Je eet in één keer een heel leven. Dat is zo iets groots. Ik geloof namelijk dat je hier karmapunten verzamelt en op aarde terugkeert.”

Hypocriet

Witzenhausen vindt het een goede ontwikkeling dat vegan en vegetarisch in opkomst zijn. ,,Er moet eigenlijk minder vlees worden gegeten. Maar als je wel vlees eet dan moet je gewoon kunnen ondervinden dat een dier gedood wordt. Anders is het super hypocriet. Ik denk ook dat we de connectie met de natuur kwijt zijn. Als het in de supermarkt in een bakje ligt, dan zie je niet wat voor leed daar achter zit.”

Toch kon ze het eten van een kloppend slangenhart niet weigeren. Het is een traditie in Vietnam. ,,In de rijstvelden zijn veel slangen waar mensen op blote voeten werken. Ze vangen de slangen en stoppen hem dan in een pot. De overtuiging van de Vietnamezen is dat een slang een krachtig beest is, waar veel potentie in zit. Dus als je als man geen kind verwekt, dan moet je een kloppend slangenhart eten. Ik zat er totaal niet op te wachten, maar het is een grote belediging als je iets wat je aangeboden krijgt afslaat. Ik wist niet wat me te wachten stond, dus ik was echt ontdaan.”

In de eerste aflevering is ook te zien dat de 24Kitchen-chef niet mag meedoen in de keuken van de vrouw des huizes als ze de ’s nachts gevangen inktvis wil bereiden. ,,Ik had alles voorbereid, maar ze dreef me letterlijk naar de hoek. Mensen zijn daar zo trots om eten te bereiden. Ik snap dat gevoel overigens wel. In mijn eigen keuken doe ik het ook liever zelf.”

Ze laat ook zien hoe je bun cha maakt, gegrild varkensvlees in een zoetzure saus. Het is het gerecht uit een tentje waar ook de voormalige president Obama heeft gegeten. ,,Sindsdien is de toko heel populair. Die is inmiddels van twee naar vijf etages gegaan.”